Rom (dpa) - Der italienische Regisseur und Drehbuchautor Ettore Scola ist tot. Er starb am Dienstagabend im Alter von 84 Jahren in Rom, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Scola hatte demnach bereits seit Sonntag im Koma gelegen. Er brachte während seiner langen Karriere Dutzende erfolgreiche Filme auf die Leinwand, so etwa "Eifersucht auf Italienisch" mit Marcello Mastroianni und Monica Vitti. Scola gewann unter anderem 1976 in Cannes die Goldene Palme für die beste Regie und war auch für den Oscar nominiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.