Beirut (AFP) Zwei der Attentäter von Paris stammten nach Angaben der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus dem Irak. Der IS veröffentlichte am Dienstag in seinem Online-Propagandamagazin "Dabik" vor einer Stadtansicht von Paris die Fotos von neun Männern, von denen mehrere die Beinamen al-Beldschiki, "der Belgier", oder al-Faransi, "der Franzose", tragen. Zwei der Attentäter tragen den Beinamen al-Iraki, "der Iraker".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.