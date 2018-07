London (AFP) Angesichts der massenhaften Aufnahme syrischer Flüchtlinge in Jordanien will sich der britische Premierminister David Cameron für einen erleichterten Marktzugang des Landes in der EU stark machen. "Die EU muss eine entscheidende Rolle spielen", indem sie Syriens Nachbarländer unterstütze, erklärte Cameron am Mittwoch vor seiner Abreise zum Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.

