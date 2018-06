Breslau (dpa) - Für die deutschen Handballer geht es bei der EM in Polen heute um den Einzug in die Hauptrunde. Im dritten Vorrundenspiel trifft der WM-Siebte in Breslau auf Slowenien. Ein Sieg oder ein Unentschieden garantieren das Weiterkommen. Sollte das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson verlieren, ist es auf Schützenhilfe von Spanien angewiesen. Die deutsche Mannschaft käme dann nur weiter, wenn Spanien gegen Schweden gewinnt.

