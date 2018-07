Breslau (SID) - Das Gesetz der Serie spricht für die dänischen Handballer. Vor den Olympischen Spielen 2008 in Peking und 2012 in London holten die Dänen ihre beiden EM-Titel. Auch vor dem Turnier in Polen wurde die Mannschaft um Superstar Mikkel Hansen von allen Experten genannt, wenn es um den Kreis der Goldfavoriten ging.

Die Leistungen in der Vorrunde lassen beim Vize-Europameister zwar noch Luft nach oben, doch die mit zahlreichen Bundesliga-Legionären angetretene dänische Auswahl geht mit der optimalen Ausbeute von 4:0 Punkten in die zweite Turnierphase. "Natürlich sind wir in Polen, um das große Ziel zu erreichen", sagte Torhüter Niklas Landin vom deutschen Rekordmeister THW Kiel. Trainiert wird Dänemark von Gudmundur Gudmundsson, dem langjährigen Coach der Rhein-Neckar Löwen.