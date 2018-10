Jerusalem (AFP) Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Schusswaffenangriff vereitelt, der von der schiitischen Hisbollah-Miliz in Auftrag gegeben worden sein soll. Sieben Palästinenser hätten sich in Tulkarem im besetzten Westjordanland zu einer "Terrorzelle" zusammengeschlossen, um den Anschlag zu verüben, teilte das Militär am Mittwoch mit. Die Extremisten seien festgenommen worden.

