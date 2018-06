La Paz (AFP) Wegen der Ausbreitung des Zika-Virus rät die kolumbianische Regierung allen Frauen, in den kommenden Monaten auf gewollte Schwangerschaften zu verzichten. Es sei davon auszugehen, dass die Epidemie noch bis Juli andauere, hieß es in einer Erklärung des Gesundheitsministeriums. Alle Schwangeren, die in einer Höhe von mindestens 2200 Metern lebten, sollten zudem auf Reisen in tiefer gelegene Gebiete verzichten, da die Ansteckungsgefahr dort größer sei.

