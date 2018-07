Los Angeles (dpa) - Nach der Ankündigung von Spike Lee und Jada Pinkett Smith, die Oscars zu boykottieren, haben sich weitere Hollywood-Größen gegen die Nicht-Nominierung von Minderheiten ausgesprochen.

Die Oscar-Akademie bewege sich in die falsche Richtung, sagte George Clooney (54) dem Branchen-Magazin "Variety". Das Problem sei vor allem, dass Minderheiten kaum Chancen bekämen, in Qualitätsfilmen mitzuwirken.

Sein englischer Schauspielkollege David Oyelowo (39), der im vergangenen Jahr für seine Rolle als afroamerikanischer Bürgerrechtler Martin Luther King im Film "Selma" nicht für einen Oscar nominiert worden war, sagte dem "Hollywood Reporter": "Dass 20 Gelegenheiten, nicht-weiße Schauspieler und Schauspielerinnen zu feiern, im vergangenen Jahr ausgelassen wurden, ist das eine; dass es in diesem Jahr wieder passiert, ist unverzeihlich."

Regisseur Lee (58) und die Schauspielerin Pinkett Smith (44) hatten am Montag angekündigt, nicht zur Oscar-Verleihung im Februar zu gehen, weil keine Schwarzen in den Schauspielkategorien nominiert worden waren. Der Dokumentarfilmemacher Michael Moore (61) sagte am Dienstag dem Kinoportal "The Wrap", er werde sich ihnen anschließen.

