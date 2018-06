Moorpark (dpa) - US-Schauspieler Jamie Foxx hat nach eigenen Worten einen verunglückten Fahrer aus einem brennenden Kleinlaster gerettet. Medienberichten zufolge war der 32-jährige Mann in der Nähe von Foxx' Haus in einer kalifornischen Kleinstadt mit seinem Pickup von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich demnach mehrmals, kam in einem Graben zum Liegen und fing Feuer. Wie Foxx dem Fernsehsender ABC erzählte, schlug ein weiterer Zeuge eine Fensterscheibe mit einer Schere ein. Er selbst sei dann in den Pickup geklettert.

