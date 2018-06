Charsadda (AFP) Bei einem Angriff auf eine Universität im unruhigen Nordwesten Pakistans sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Die Zahl der Opfer sei auf 21 gestiegen, der Angriff auf den Campus sei mit der Tötung der Angreifer beendet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehrere bewaffnete Angreifer hatten am Morgen die Bacha Khan Universität in Charsadda in der Nähe der Regionalhauptstadt Peshawar gestürmt.

