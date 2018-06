Peshawar (AFP) Bewaffnete Aufständische haben eine Universität im unruhigen Nordwesten Pakistans angegriffen. Drei Menschen seien am Mittwochmorgen durch Schüsse auf dem Campus der Bacha Khan Universität in Charsadda verletzt worden, der Angriff dauere noch an, sagten Vertreter der Universität und der Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Das Fernsehen zeigte Studentinnen, die Hand in Hand flohen, während Sicherheitskräfte zum Campus rasten. Die Zugänge wurden von der Polizei abgeriegelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.