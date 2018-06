Wien (dpa) - Bislang stand Österreich in der Flüchtlingspolitik an der Seite Deutschlands. Nun setzt Wien auf Obergrenzen - wie die CSU. Wird es also nach dem Kurswechsel Wiens noch einsamer um Kanzlerin Merkel? Bundespräsident Gauck malt bereits ein Zerbrechen der EU an die Wand.

