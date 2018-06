Khartum (AFP) Der Sudan will nach eigenen Angaben verhindern, zu einem Durchgangsland für Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf dem Weg nach Libyen zu werden. "Der Sudan wird kein Durchgangsort für Daesch und für Extremisten", erklärte der Chef des sudanesischen Geheimdienstes Niss, Mohamed Atta al-Mawla Abbas, unter Verwendung der arabischen Abkürzung für den IS nach Angaben des Medienzentrums des Sudan (SMC) vom Dienstag.

