Melbourne (SID) - Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer hat auch seine zweite Hürde bei den Australian Open locker genommen. Beim 6:3, 7:5, 6:1 gegen Alexander Dolgopolow (Ukraine) gelangen dem Schweizer unter anderem 25 Asse. In der 1:33 stündigen Partie in der Rod-Laver-Arena im Melbourne Park ließ der an Position drei gesetzte Federer keinen einzigen Breakpunkt zu.

Es war der insgesamt 299. Sieg des 34-Jährigen in einem Major-Turnier. Federer hat die Australian Open bislang viermal gewonnen - zuletzt 2010. Mit einem weiteren Triumph beim "Happy Slam" in diesem Jahr könnte er der älteste Grand-Slam-Gewinner seit 1972 werden.