Bangkok (AFP) In Thailand ist erneut ein Angeklagter wegen Majestätsbeleidigung zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Bangkok verhängte am Mittwoch eine sechsjährige Freiheitsstrafe gegen den 46-jährigen Piya Julkittiphan. Dieser habe sich 2013 im Online-Netzwerk Facebook "respektlos" gegenüber der Monarchie geäußert, erklärten die Richter, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation I-Law saß Piya seit seiner Festnahme Ende 2014 in Untersuchungshaft.

