Kasserine (AFP) Nach dem Tod eines Arbeitslosen in Tunesien ist die Polizei erneut mit Tränengas und Wasserwerfern gegen arbeitslose Demonstranten vorgegangen. In der Stadt Kasserine gingen am Mittwoch den zweiten Tag in Folge hunderte Menschen gegen die grassierende Arbeitslosigkeit in dem nordafrikanischen Land auf die Straße. Sie versammelten sich vor dem Gouverneurssitz und zogen von dort aus zum Stadtzentrum.

