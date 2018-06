New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat arbeitet an einer Resolution zur Entsendung einer Beobachtermission nach Kolumbien. Wie Diplomaten am Mittwoch am UN-Sitz in New York sagten, hat Großbritannien den vier anderen ständigen Ratsmitgliedern - Frankreich, China, Russland und den USA - bereits einen ersten Textentwurf vorgelegt. Damit sollten auf Wunsch der kolumbianischen Regierung und der Farc-Guerilla die Voraussetzungen für den Einsatz einer "politischen Sondermission" zur Überwachung der Waffenruhe geschaffen werden.

