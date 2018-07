New York (AFP) In der US-Ostküstenmetropole New York hat der Prozess gegen einen Polizisten begonnen, der im November 2014 einen unbewaffneten Afroamerikaner erschossen hatte. Zum Auftakt wurden am Mittwoch die Geschworenen ausgewählt, die über die Anklage gegen den 28-jährigen Peter Liang wegen Totschlags und anderer Vorwürfe befinden sollen. Liang hatte auf nicht schuldig plädiert.

