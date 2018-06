Berlin (SID) - Die Eisbären Berlin feiern den 50. Jahrestag ihrer ersten DDR-Meisterschaft. Im Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Düsseldorfer EG ehrt der Tabellenführer die zwölf noch lebenden Meisterspieler von 1966. Unter dem Namen SC Dynamo gewann der Ostberliner Klub am 23. Januar 1966 den ersten seiner 15 DDR-Titel.

Noch heute sind Hartmut Nickel als sportlicher Berater und Bernd Karrenbauer als Betreuer bei ihrem Klub, der seit 1992 unter dem Namen Eisbären Berlin firmiert, tätig. Prominentester 1966er Meister ist Joachim Ziesche, der 197 DDR-Auswahlspiele bestritt und an acht A-Weltmeisterschaften teilnahm. Die Eisbären gewannen 2005 den ersten ihrer sieben Meistertitel in der DEL.