Sydney (AFP) In einem australischen Zoo hat ein Sumatra-Tiger beim morgendlichen Auslauf seinen Pfleger mit einem Prankenhieb verletzt. Wie die Gesundheitsbehörden im Bundesstaat Queensland mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag im Australia Zoo an der Sunshine Coast. Der gut 40 Jahre alte Pfleger erlitt Verletzungen an der Stirn, am Handgelenk und am Körper.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.