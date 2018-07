Berlin (AFP) Im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beteiligt sich die Bundeswehr mit Recce-Tornados an der Luftaufklärung in Syrien und im Irak. Mit ihrem Aufklärungssystem RecceLite können die Jets hochauflösende Infrarot- und Fotoaufnahmen machen und direkt zum Boden übertragen.

