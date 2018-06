Mainz (AFP) An einer auf nur drei Parteien begrenzten Live-Debatte vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz will die CDU mit ihrer Spitzenkandidatin Julia Klöckner nicht teilnehmen. Das teilte die Partei am Donnerstag als Reaktion auf die Entscheidung des SWR mit, nur die Spitzenkandidaten der bereits im Landtag vertretenen Parteien zu der sogenannten Elefantenrunde einzuladen. Hintergrund ist der Streit um eine Teilnahme der AfD.

