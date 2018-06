Straßburg (AFP) Zwei Monate nach den Pariser Anschlägen hat das Europaparlament die EU-Staaten aufgefordert, einen Rahmen für die gegenseitige Unterstützung in Notfällen zu erarbeiten. Darin müssten "praktische Maßnahmen und Leitlinien" für die Anwendung der so genannten Beistandsklausel im EU-Vertrag enthalten sein, forderte das Parlament am Donnerstag in einer Entschließung. Außerdem müsse geklärt werden, welche Rolle den EU-Institutionen in einem solchen Fall zukommt.

