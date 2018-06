Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) rüttelt nicht am Leitzins. Der zentrale Zins bleibt auf seinem historischen Tief von 0,05 Prozent, wie eine EZB-Sprecherin am Donnerstag in Frankfurt am Main sagte. Auch die beiden anderen Zinssätze beließen die obersten Währungshüter unverändert.

