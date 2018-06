Düsseldorf (AFP) Die Straftäter aus der Silvesternacht in Köln sind nach Einschätzung von Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) nicht straff organisiert gewesen. Die Tätergruppen seien "nicht hierarchisch strukturiert", sondern "eher heterogen zusammengesetzt", sagte Jäger am Donnerstag vor dem Innenausschuss des NRW-Landtags in Düsseldorf.

