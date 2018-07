Dresden (AFP) Ein Milch-See hat den Verkehr auf der Autobahn A4 in Sachsen stundenlang lahm gelegt. Ein Lastwagen hatte am Mittwochabend bei Dresden auf winterglatter Fahrbahn die Leitplanke durchbrochen und war in einen Graben gekippt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. 21.000 Liter Milch liefen aus. Die Autobahn blieb wegen des Unfalls fünf Stunden gesperrt.

