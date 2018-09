Berlin (AFP) Nur sehr wenige Arzneimittel gegen seltene Krankheiten haben nach Ansicht der Krankenkassen einen wirklichen Zusatznutzen. Die sogenannten Orphan Drugs würden nur in wenigen Fällen "dem vom Gesetzgeber fiktiv unterstellten Zusatznutzen tatsächlich gerecht", erklärte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) am Donnerstag in Berlin. Er forderte, Nutzen und Schaden solcher Medikamente künftig vollständig zu prüfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.