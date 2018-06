Brüssel (AFP) Mit ihrem Besuch in Istanbul Mitte Oktober hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Weg für den EU-Pakt mit der Türkei in der Flüchtlingskrise geebnet. Ende November wurde auf einem Sondergipfel in Brüssel eine umfassende Zusammenarbeit besiegelt, die "Zug um Zug" umgesetzt werden sollte. Doch die erhoffte Verringerung der Flüchtlingszahlen über die Türkei-Route bliebt bisher aus, und auch die EU hat nicht wie versprochen geliefert. Wo es bei den Vereinbarungen, die auch Thema der deutsch-türkischen Konsultationen in Berlin sein werden, hakt:

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.