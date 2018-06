Warschau (AFP) Die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo wird nach eigenen Angaben am 12. Februar nach Berlin kommen. Sie wolle mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor allem über die Flüchtlingsfrage sprechen, sagte Szydlo am Donnerstag vor einem Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Warschau.

