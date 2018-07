Wildbad Kreuth (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer sieht die große Koalition derzeit "durchaus in einer ernsten Lage". Die Tatsache, dass es zu einem historischen Thema einen signifikanten Meinungsunterschied gebe, wirke sich zwangsläufig auf die Arbeit der Bundesregierung aus, sagte Seehofer am Donnerstag zum Abschluss der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Wildbad Kreuth vor Journalisten. Er fühle sich derzeit durch die Flüchtlingskrise "ungeheuer belastet".

