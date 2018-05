Warschau (AFP) Angesichts der aktuellen Irritationen im Verhältnis zu Polen hat sich Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch in Warschau um eine Entspannung der Lage bemüht. Nach einem Gespräch am Donnerstag mit seinem polnischen Kollegen Witold Waszczykowski räumte Steinmeier zwar Meinungsverschiedenheiten in einigen Fragen ein; er hob aber besonders die Bedeutung der deutsch-polnischen Beziehungen hervor.

