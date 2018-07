Incirlik (AFP) Bei einem Besuch in der Türkei hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Entschlossenheit Deutschlands im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak bekräftigt. Die Anschläge von Paris und Istanbul hätten "in uns den Willen bestärkt, dass wir uns dem Terror nicht beugen", sagte von der Leyen am Donnerstag an der Seite ihres türkischen Kollegen Ismet Yilmaz am Militärflughafen Incirlik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.