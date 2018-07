Brüssel (AFP) Volkswagen-Konzernchef Matthias Müller hat die EU-Kommission am Donnerstag über die internen Untersuchungen in der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen informiert. Müller kam am Nachmittag mit Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska in Brüssel zusammen. Beide hätten "eine kurze, offene Diskussion" geführt, teilte die Kommission danach mit. Bienkowska forderte demnach von Müller dieselben Entschädigungen für europäische wie für US-Kunden.

