Köln (SID) - Der Kanadier Cory Clouston wird neuer Trainer der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der ehemalige NHL-Headcoach tritt die Nachfolge des am Mittwoch gefeuerten Schweden Niklas Sundblad an. Das bestätigte der achtmalige Meister am Donnerstag.

Schon am Freitag im Auswärtsspiel bei Red Bull München soll der 46-Jährige an der Bande der Haie stehen, am selben Tag trifft er allerdings erst in Deutschland ein. "Seine Erfahrung, auf höchstem Level gecoacht zu haben, wird uns weiterhelfen", sagte Geschäftsführer Peter Schönberger: "Wir sind überzeugt davon, dass er unserer Mannschaft neue Energie geben wird, um unsere Ziele zu erreichen."

Clouston betreute von 2009 bis 2011 die Ottawa Senators in der NHL, zuletzt war der Kanadier im Juniorenbereich tätig: 2011/12 bei den Brandon Wheat Kings und 2013/14 bei den Prince Albert Raiders in der WHL - dort war er Trainer von Leon Draisaitl, der mittlerweile zum NHL-Jungstar aufgestiegen ist.

Die Kölner, die in dieser Saison nach gutem Start immer weiter in der Tabelle abgerutscht sind, bangen als Tabellenzehnter um die Play-off-Teilnahme. Seine Heimpremiere feiert Clouston am Sonntag gegen den deutschen Meister Adler Mannheim.