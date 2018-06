Warschau (dpa) - Deutschland und Polen wollen nach den jüngsten Misstönen auf europäischer Ebene größeren Schaden für die bilateralen Beziehungen vermeiden. Bei einem Besuch in Warschau machte Außenminister Frank-Walter Steinmeier das große Interesse an engen Beziehungen zum zweitgrößten Nachbarland deutlich. Der polnische Außenminister Witold Waszczykowski bezeichnete Deutschland als "Großmacht", mit der sein Land engen Kontakt bewahren wolle. Die Differenzen in zentralen Fragen wie der Flüchtlingspolitik bestehen aber weiter.

