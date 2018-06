Kopenhagen (AFP) In Dänemark steht eine weitere Verschärfung des Asylrechts bevor: Das Parlament billigte am Donnerstag auch in zweiter Lesung die neuen Bestimmungen, die unter anderem eine Beschlagnahmung persönlicher Wertgegenstände von Flüchtlingen vorsehen. Der einzige Änderungsantrag wurde von den Abgeordneten rasch zurückgewiesen. Endgültig verabschiedet werden soll das Gesetz am 26. Januar.

