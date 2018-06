Paris (AFP) Der französische Energieversorger EDF streicht in den kommenden Jahren in Frankreich tausende Stellen. Das Unternehmen erklärte am Donnerstag, bis 2018 werde der Mitarbeiterstand um fünf Prozent reduziert, das entspricht 3350 Posten. Das Unternehmen will die Pläne aber ohne Entlassungen umsetzen.

