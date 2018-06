Paris (AFP) US-Verteidigungsminister Ashton Carter erwartet von der Türkei mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Carter sagte am Donnerstag in Paris, Ankara habe eine "Schlüsselfunktion" innerhalb der Militärkoalition gegen den IS. Die Türkei könne "mehr tun". Vor allem müsse sie ihre komplizierte Grenze mit Syrien und dem Irak besser vor dem Eindringen extremistischer Kämpfer schützen.

