London (SID) - Der FC Arsenal kann am Sonntag (17.00 Uhr) im Londoner Derby gegen den englischen Fußball-Meister FC Chelsea wieder auf Weltmeister Mesut Özil zurückgreifen. Dies kündigte Teammanager Arsène Wenger auf der Homepage des Tabellenführers an: "Er steht wieder zur Verfügung." Am vergangenen Sonntag hatte der frühere Bremer und Schalker Özil beim 0:0 bei Stoke City aufgrund einer Fußverletzung gefehlt.