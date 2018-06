Barsinghausen (SID) - DFB-Präsidentschaftskandidat Reinhard Grindel hat die Absicht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bekräftigt, in acht Jahren die Europameisterschaft auszurichten. "Wir wollen die EM 2024 nach Deutschland holen", sagte Grindel beim Neujahrsempfang des Niedersächsischen Fußballverbandes in Barsinghausen. Mit Blick auf die WM-Affäre betonte Grindel: "Wir wollen aus dem Bericht von Freshfields lernen. Der DFB hat eine gute Zukunft vor sich."

Der DFB hatte am 24. Oktober 2013 auf seinem Bundestag in Nürnberg beschlossen, sich für die EURO 2024 zu bewerben - das Turnier folgt der gesamteuropäischen EURO 2020, die in mehreren Ländern ausgetragen werden soll. Die Entscheidung über den Gastgeber fällt im kommenden Jahr. Bislang interessiert sich für das Turnier mit 24 Mannschaften neben Deutschland nur die Türkei.