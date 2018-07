Zuzenhausen (SID) - U21-Nationalspieler Niklas Süle schließt einen vorzeitigen Abschied vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim noch in der Winerpause kategorisch aus. "Das ist jetzt gar kein Thema. Das ist mein Verein, dem ich viel zu verdanken habe. Da hätte ich einen schlechten Charakter, wenn ich dann in so einer schwierigen Situation gehen würde", sagte der 20 Jahre alte Abwehrspieler dem Fachmagazin kicker.

Angeblich liegen den Kraichgauern Angebote für deren Spitzenkräfte vor - auch für Süle. Selbst ein Abstieg würde nicht unbedingt bedeuten, dass Süle die TSG verlassen werde. "Karriereschritte sollten genau abgewogen werden", sagte er und gab dennoch zu: "Jeder junger Profi träumt von Spielen auf internationalem Niveau."

Der Innenverteidiger ist unterdessen davon überzeugt, dass sein Verein die Klasse halten wird. Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben absolut die Qualität und werden da rauskommen", sagte Süle.