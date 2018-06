Hamburg (dpa) - Zum Rückrundenauftakt des Hamburger SV gegen den FC Bayern München wird es wieder verstärkte Sicherheitskontrollen geben. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird das ausverkaufte Volksparkstadion an diesem Freitag bereits um 18.00 Uhr und damit zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff geöffnet. Mit der um 30 Minuten vorgezogenen Öffnung will der Verein eine mehrminütige Spielverzögerung wie beim Dortmund-Spiel am 20. November verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.