Athen (AFP) Tausende Ingenieure, Rechtsanwälte, Ärzte und andere Freiberufler haben am Donnerstag in Athen gegen die geplante Rentenreform ihrer Regierung protestiert. Auf Spruchbändern forderten sie unter anderem ein "Nein zu einem Gesetz, das uns auf die Straße wirft". Nach Angaben der Polizei nahmen rund 6000 Menschen an der friedlichen Kundgebung teil.

