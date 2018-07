London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron sieht in der Ermordung des früheren russischen Agenten Alexander Litvinenko ein "vom Staat unterstütztes" Verbrechen. Cameron äußerte sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung des britischen Untersuchungsberichtes, wonach der russische Präsident Wladimir Putin die Ermordung Litvinenkos vor zehn Jahren in London billigte. Der Kreml wies die Anschuldigungen aus London bereits vehement zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.