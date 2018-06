London (AFP) Die britische Regierung hat den Untersuchungsbericht über die "wahrscheinliche" Verwicklung des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ermordung des früheren russischen Agenten Alexander Litvinenko vor zehn Jahren als "extrem verstörend" bezeichnet. Ein solches Verhalten "könne kein Staat und schon gar kein Mitglied des UN-Sicherheitsrats an den Tag legen", sagte am Donnerstag eine Sprecherin von Premierminister David Cameron.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.