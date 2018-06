London (AFP) Das Leben des britischen Labour-Parteichefs Jeremy Corbyn ist bühnenreif - jedenfalls nach Ansicht der britischen Autoren Bobby Friedman und Rupert Myers. Das Musical "Corbyn The Musical: The Motorcycle Diaries" soll im April in London auf die Bühne kommen, kündigten sie am Donnerstag an. Darin sei Corbyn mit einer drohenden Atomkrise mit Russland konfrontiert, sagte Myers der BBC. Die Lösung zur Beilegung der Krise liege dabei in der Vergangenheit des Labour-Chefs.

