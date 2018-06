Breslau (SID) - Für den früheren Vize-Weltmeister Ungarn steht bei der EM in Polen viel auf dem Spiel. Belegte die Mannschaft vor vier Jahren bei den Olympischen Spielen in London überraschend noch Platz vier, hat das Team von Trainer Talant Duschebajew bisher noch nicht einmal das Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier in der Tasche. Die Motivation beim EM-Achten von 2014 ist daher besonders groß.

"Sie werden um jeden Zentimeter kämpfen", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson am Donnerstag im deutschen Teamhotel. Ungarn habe eine "körperlich sehr starke Mannschaft", die vor allem aus dem Rückraum und vom Kreis gefährlich sei. Zudem sei Coach Duschebajew ein "unheimlich erfahrener Taktikfuchs".

Allerdings gehen die Ungarn nach Niederlagen gegen Russland und Dänemark mit 0:4 Punkten in die Hauptrunde. Der Einzug ins Halbfinale ist damit nur noch theoretisch möglich. Topstar der Ungarn ist der wurfgewaltige Laszlo Nagy.