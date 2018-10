Wetzlar (SID) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat seinen fünften Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Die Mittelhessen verpflichteten Spielmacher Philipp Pöter von Aufsteiger SC DHfK Leipzig ablösefrei für die kommenden beiden Spielzeiten. Der 29-Jährige tritt die Nachfolge von Florian Laudt an, der seine Karriere nach der laufenden Saison beendet.

Neben Pöter werden im Sommer auch Stefan Kneer (Rhein-Neckar Löwen), die beiden Schweden Anton Lindskog und Kristian Björnsen sowie der bosnische Nationaltorhüter Benjamin Buric an die Lahn wechseln. Der gebürtige Westfale Pöter hat in Leipzig in 20 Erstliga-Spielen bereits 78 Treffer erzielt. Die Personalplanungen der HSG sind damit fast abgeschlossen.