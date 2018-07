Davos (AFP) Nach dem Inkrafttreten des historischen Atomabkommens mit dem Iran fordert Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mehr US-Militärhilfe. Der beste Weg, um "Aggressionen des Iran" zu stoppen sei, "Amerikas Verbündete, allen voran Israel, zu stärken", sagte Netanjahu am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Israel fordere daher ein "größeres Paket" an US-Militärhilfe.

