Berlin (dpa) - Nach dem tödlichen Angriff auf eine 20-Jährige in einem Berliner U-Bahnhof schweigt der mutmaßliche Täter gegenüber den Ermittlern. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der psychisch kranke Mann war gestern Abend in einen Klinik eingewiesen worden. Wie bekannt wurde, war der 28-Jährige wegen Sachbeschädigung in Hamburg bereits in psychiatrischer Betreuung. Er habe auch mit Drogen zu tun gehabt. Ob er bei dem Angriff am Dienstagabend im U-Bahnhof welche genommen hatte, werde noch geprüft. Der 28-Jährige hatte die ihm unbekannte 20-jährige Frau vor einen Zug gestoßen.

